Un colombiano in porta e un… Angelo in attacco | i colpi del Milan

(Di domenica 1 gennaio 2023) Colpo a sorpresa per ladel, è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Devis Vasquez, estremo difensore del Guaranì. Il club rossonero continua la preparazione in attesa della ripresa del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela contro l’insidiosa Salernitana. La prima parte di stagione è stata altalenante, i rossoneri sono attrezzati per la corsa al primo posto. La dirigenza continua a sondare il mercato alla ricerca di calciatori da regalare all’allenatore Stefano Pioli, è stato piazzato un colpo interessate in. I tempi di recupero di Maignan si sono allungati, ilha deciso di tutelarsi con l’arrivo di Devis Vasquez. L’operazione era stata già programmata, nelle ultime ore è stato definito l’affare. Sarà presto a disposizione della squadra. Chi è Devis Vasquez Devis ...

