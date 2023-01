Un capolavoro della pittura risorgimentale agli Uffizi

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Alle Gallerie degliun: è stato acquistato il “Ritratto del colonnello Arese Lucini in carcere” di Francesco Hayez (Venezia 1791 – Milano 1882). Il dipinto ad olio su tela ritrae il personaggio in cella, nella famigerata prigione dello Spielberg. La tenuta è di foggia militare, ma del tipo ‘comodo’, la cravatta è perfettamente annodata sotto il colletto inamidatocamicia, lo sguardo è diretto con franchezza all’osservatore. Ma rimane tutto lo squallore del carcere, dalle scabre muracella, il giaciglio sfatto, la cassa usata come sedile, i ceppi che stringono le caviglie, sottolineano la durissima condizione del prigioniero: così il grande pittore lombardo sul finire degli anni Venti ...

