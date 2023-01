Un black out spegne gli aeroporti | circa 56mila passeggeri restano a terra

Il Secolo XIX

Gian Marco Onestini in outfit total -, Marco Castoldi, in arte 'Morgan', nelle vesti di 'mattatore' e, alla consolle, la musica ...e una notte' al Pineta di Milano Marittima in edizione 'sold' ...MILANO MARITTIMA (RA) - Gian Marco Onestini in outfit total -, Marco Castoldi, in arte "Morgan", nelle vesti di "mattatore" e, alla consolle, la musica ...di Milano Marittima in edizione "sold"... Genova, riparato a tempo di record il black out di Capodanno nel centro storico. Ma non tutti i vicoli hanno luce Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Ha avuto luogo nella serata di Capodanno un blackout elettrico a Opicina. Molti cittadini hanno chiamato il servizio del Nue112, anche se non si trattava di un'emergenza, ma le chiamate sono state fil ...