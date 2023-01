Ultime Notizie – Ue | arriva la Svezia | sostegno all’Ucraina in cima all’agenda

(Di domenica 1 gennaio 2023) Oggi inizia la presidenza Ue della, che raccoglie il testimone dalla Repubblica Ceca, prima di passarlo il prossimo primo luglio alla Spagna, che a sua volta lo trasmetterà al Belgio nel gennaio 2024. E’ la terza presidenza di turno per la monarchia scandinava, entrata nell’Unione nel 1995, insieme a Finlandia e Austria: le precedenti sono state nel 2001 e nel 2009, con il governo del socialdemocratico Goeran Persson e con quello guidato da Fredrik Reinfledt dei Moderati, rispettivamente. Stoccolma assume la presidenza sotto la guida di un governo di centrodestra, formato da Moderati, Cristiano Democratici e Liberali, nato con l’appoggio esterno dell’estrema destra dei Demokraterna, i Democratici, eredi del nazismo svedese che si sono evoluti in un partito di stampo nazionalista conservatore più vicino al mainstream (siedono nell’Ecr a Bruxelles). A guidare ...

Sky Tg24

Nell'ultimo giorno dell'anno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto il suo discorso di fine anno e commentato i raid russi nelleore: "Razzi contro il popolo ma gli inumani ...Le esequie del Papa emerito saranno celebrate giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco che lo ha ricordato durante il Te Deum: 'Nobile e gentile, tanta ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 31 dicembre. DIRETTA Anche Amadeus vuole le barzellette di Iva Zanicchi ma la cantante non è preparata e opta per il "riciclo" a L'anno che verrà ...Chiara Camerra, ex amica di Tara Gabrieletto, ha rivelato quanto successo due anni fa quando la sua bambina di 1 anno è stata azzannata al viso dal Pitbull dell'ex corteggiatrice di UeD. Si sta ...