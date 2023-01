Ultime Notizie – Udo Gumpel | “Ora Papa Francesco più libero di fare riforme Chiesa”

(Di domenica 1 gennaio 2023) “Un cardinale, di cui non farò il nome, ma che è un grande cardinale, mi ha detto oggi che, finalmente,ora si sentirà piùdiledella, a partire dal ruolo della donna o il diaconato. Su questi temi ilEmerito Ratzinger era totalmente contrario…”. A raccontarlo all’Adnkronos è Udo, corrispondente dall’Italia e dal Vaticano per il gruppo editoriale Rtl in Germania. “L’idea didi Ratzinger non corrispondeva più a quello che la maggioranza dei tedeschi vede come”, prosegueche da giorni è in diretta dalla Piazza San Pietro a Roma a raccontare gli ultimi avvenimenti dopo la morte diBenedetto XVI. “Con lui ...

Sky Tg24

... postato dalla pagina Istagram, Spazionapoli e Rompipallone! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleQuesteammontano al 30% fino a un massimo del 60% sul totale omesso. Prevista la possibilità ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità - 104 e newsultima ora ... Guerra Ucraina Russia, news. Raid su Kiev. Zelensky: "Nel 2023 auguro vittoria". LIVE Non terminano i disordini e gli orrori in Iran. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi fatti che hanno a che vedere con il regime iraniano. Come riporta l'agenzia di stampa Tasnim, alcuni ex e ...Quote favorevoli alla squadra di Klopp anche se "The Bees" hanno dimostrato di saper impensierire le big di Premier League ...