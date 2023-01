Ultime Notizie Roma del 01-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio auguri di buon anno a tutti voi Mattarella nel Ottavo messaggio di fine anno prima e progettare domani con coraggio la Repubblica di chi paga le imposte il chiaro risultato elettorale ha sentito la veloce nascita del nuovo Governo guidato per la prima volta da una donna ha detto Mattarella unche sia un anno di fine ostilità in Ucraina la morte di Benedetto XVI il primo papa emerito nella storia funerali giovedì in piazza San Pietro le sue prime parole da papà l’elezione semplice umile lavoratore nella vigna del Signore dalla mattina di domani lunedì a Melito sera nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli dopo i funerali di giovedì presieduti da papa Francesco sarà sepolto alle grotte vaticane e anche papà esco Ieri durante la ...