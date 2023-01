Ultime Notizie Roma del 01-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023)dailynews radiogiornale fate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e mo sto a 95 anni in pari merito Benedetto XVI il corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei bidelli Dalla mattina di lunedì 2 gennaio fine funerali saranno celebrati il 5 da Papa Francesco che lo ha ricordato durante il Te Deum Nobile gentile tanta gratitudine è stato papà dal 19 aprile 2005 al 13 febbraio 2013 giorno delle dimissioni è stato il primo pontefice a ritirarsi in contemporanea il presidente Mattarella ha sottolineato che la morte del papa emerito Benedetto XVI in lutto per l’Italia per il premier Giorgia Meloni Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione in francese Macron ha reso omaggio alla figura del papa emerito Lugano di suoi sforzi per un mondo più fraterno l’Europa lo piange che riposi in pace ha scritto ...