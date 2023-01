Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 294 contagi e 3 morti A Roma 1 225 casi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono 2.294 ida coronavirus nel, 1 gennaio 2023, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 3. A, segnalati 1.225. Nel dettaglio, nelsu 1.115 tamponi molecolari e 10.699 tamponi antigenici per un totale di 11.814 tamponi, si registrano 2.294 nuovipositivi (-271). Sono 672 i ricoverati (-25), 24 le terapie intensive (stesso numero di ieri). Il numero dei guariti segna +2.208 mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,4%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione