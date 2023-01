Ultime Notizie – Covid Italia | nuove regole asintomatici | stop isolamento dopo 5 giorni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Positivi maal coronavirus,nella circolare del ministero della Salute che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi-19 e dei contatti stretti di caso-19. ”Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 – si sottolinea in una nota – sono sottoposte alla misura dell’, con le modalità di seguito riportate: per i casi che sono sempre statie per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2, l’potrà terminaredal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; Per i casi che sono ...