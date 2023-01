Ultime Notizie – Brasile | Lula ha giurato come presidente

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Luiz Inácioda Silva hanuovodelal Congresso. In precedenza aveva attraversato la capitale, Brasilia, in una Rolls Royce aperta con sua moglie Janja e il nuovo viceGeraldo Alckmin e sua moglie.ha già governato il paese più grande dell’America Latina dal 2003 al 2010. E’ il primodemocraticamente eletto ina ricoprire la carica per un terzo mandato. Ha sconfitto il suo predecessore Jair Bolsonaro nel ballottaggio di ottobre. Contrariamente alla consuetudine, l’exnon ha preso parte alla cerimonia di giuramento del suo successore: Bolsonaro è partito venerdì con la sua famiglia per gli Stati Uniti.ora deve ...