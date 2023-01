Ultime Notizie – Benedetto XVI | nel 2010 la storica visita alla Sinagoga di Roma

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tra gli eventi più significativi del magistero di Joseph Ratzinger, PapaXVI, c’è lacompiutadiil 17 gennaio del, secondo Papa nella storia a varcare quella soglia dopo l’appuntamento senza precedenti che aveva avuto per protagonisti Papa Giovanni Paolo II e il rabbino Elio Toaff nel 1986. Un toccante omaggio al rabbino capo Riccardo Di Segni, raggiunto all’esterno del Tempio Maggiore, aveva costituito il preludio a questo secondo incontro con l’ebraismono e italiano. “La dottrina del Concilio Vaticano II – dichiarò Ratzinger in– ha rappresentato per i cattolici un punto fermo a cui riferirsi costantemente nell’atteggiamento e nei rapporti con il popolo ebraico, segnando una nuova e ...

Il Sole 24 ORE

La battaglia per la salvaguardia della salubrità dell'aria in città resta ancora in salita e passa per l'adeguamento dei veicoli alle direttive europee sulle emissioni. L'insidia principale è il ...Ha chiesto un prestito di 600 euro ed è stato costretto a pagare 17mila euro, a fronte di una richiesta di oltre 22mila euro. È accaduto a Napoli, vittima un commerciante. Arrestato, nel quartiere ... Ucraina ultime notizie. Kiev: nella notte abbattuti 32 obiettivi aerei sulla capitale La ferita più grave nelle ultime ore è stata una donna 30enne di Vercelli, che ha perso un dito di un mano dopo lo scoppio di un petardo. La vittima ha subito altre ustioni ed è stata operata ...A Santa Flavia un’auto è finita fuori strada ed è piombata dentro una pizzeria. E’ accaduto intorno alle 4, il locale era chiuso a quell’ora. La vettura a velocità elevata ha demolito parte del muro d ...