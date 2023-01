Ue | arriva la Svezia | sostegno all’Ucraina in cima all’agenda

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Oggi inizia la presidenza Ue della, che raccoglie il testimone dalla Repubblica Ceca, prima di passarlo il prossimo primo luglio alla Spagna, che a sua volta lo trasmetterà al Belgio nel gennaio 2024. E’ la terza presidenza di turno per la monarchia scandinava, entrata nell’Unione nel 1995, insieme a Finlandia e Austria: le precedenti sono state nel 2001 e nel 2009, con il governo del socialdemocratico Goeran Persson e con quello guidato da Fredrik Reinfledt dei Moderati, rispettivamente. Stoccolma assume la presidenza sotto la guida di un governo di centrodestra, formato da Moderati, Cristiano Democratici e Liberali, nato con l’appoggio esterno dell’estrema destra dei Demokraterna, i Democratici, eredi del nazismo svedese che si sono evoluti in un partito di stampo nazionalista conservatore più vicino al mainstream (siedono nell’Ecr a ...

