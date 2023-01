Ucraina | Zelensky | “Russia sta perdendo e ha paura”

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – “I russi hanno. E fanno bene”. Il presidente ucraino Volodymyrfa il punto della guerra con lanel suo consueto messaggio su Telegram. “Sono stati abbattuti 45 droni Shahed nella prima notte dell’anno”, diceelogiando l’aeronautica e le forze di terra. “I terroristi russi si sono dimostrati patetici, hanno iniziato l’anno nuovo nel solito modo. Il nostro senso di unità, autenticità, di vita stessa: tutto ciò contrasta drammaticamente con lache prevale in. Sono spaventati, si sente. E hanno ragione ad avere. Perché stanno. Droni, missili, qualsiasi altra cosa non li aiuterà. Perché noi siamo uniti. E loro stanno insieme solo con la”. “I massicci ...

TGCOM

L'"non perdonerà" e continuerà a combattere fino alla "vittoria", assicuranel discorso di fine anno. Proseguono intanto senza sosta i lanci di missili russi sulle principali città ......, nel suo discorso giornaliero su Telegram. 01 gen 18:44 Stoltenberg: "Sostenere Kiev a lungo termine" I Paesi occidentali devono essere pronti a fornire sostegno 'a lungo termine all''... Ucraina, Zelensky: "Russi patetici" | Londra interrompe le importazioni di gas naturale dalla Russia Il presidente ucraino, come ogni sera, ha postato un video messaggio sui suoi social facendo il punto della giornata: missili e droni abbattuti e richiamando all'unità ...Nessun senso di colpa per la sua «operazione militare speciale»: il presidente Vladimir Putin, ora che sono trascorsi più di 300 giorni dal 24 febbraio, ...