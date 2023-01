(Di domenica 1 gennaio 2023) 01 gen 20:16 Attacco russo in regione Zaporizhzhia, un morto e 3 feriti Un civile è morto e altri tre sono rimasti feriti in seguito all'attacco di truppe russe nella città di Orikhiv, nel sud - est ...

TGCOM

L'"non perdonerà" e continuerà a combattere fino alla "vittoria", assicuranel discorso di fine anno. Proseguono intanto senza sosta i lanci di missili russi sulle principali città ......, nel suo discorso giornaliero su Telegram. 01 gen 18:44 Stoltenberg: "Sostenere Kiev a lungo termine" I Paesi occidentali devono essere pronti a fornire sostegno 'a lungo termine all''... Ucraina, Zelensky: "Russi patetici" | Londra interrompe le importazioni di gas naturale dalla Russia Nessun senso di colpa per la sua «operazione militare speciale»: il presidente Vladimir Putin, ora che sono trascorsi più di 300 giorni dal 24 febbraio, ...Nell'Ucraina in guerra le esplosioni di Capodanno sono il segno dei raid russi che continuano a bersagliare le città, e non dei fuochi d'artificio utilizzati nel resto del mondo per festeggiare. L'ant ...