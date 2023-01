Ucraina ultime notizie Kiev | Mosca ha ancora missili per tre attacchi su larga scala

Il Sole 24 ORE

Ce ne rendiamo conto in questeore del 2022, un anno difficile che ha rimesso la guerra (con ... Spesso ancora più sanguinosa del già devastante conflitto inQuesta consapevolezza ci ...... non proprio concordanti, dello stesso primo cittadino - 'Non lo so quando ripartirà l'attività' - e del manager dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino Renato Pizzuti - 'La guerra inha ... Ucraina ultime notizie. Kiev, danni a hotel e condomìni per ultimi raid missilistici russi L’Ucraina accoglie il nuovo anno sotto le bombe. Ancora esplosioni a Kiev poco dopo la mezzanotte con le sirene d'allarme che hanno risuonato per diversi ...L’Ucraina continuerà a combattere fino alla «vittoria». Lo ha assicurato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo messaggio per il nuovo anno. «Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore ...