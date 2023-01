Ucraina | la Russia scatena attacchi con droni iraniani | 45 abbattuti dalle difese di Kiev

(Di domenica 1 gennaio 2023) Guerra inglinon si fermano. La difesa aereaha abbattuto 45di fabbricazione iraniana utilizzati da russi per condurre una serie di raid nella notte. Lo hanno reso ...

Leggi Anche: 'Laha a disposizione missili per lanciare al massimo altri tre attacchi su larga scala'Leggi Anche: 'Laha a disposizione missili per lanciare al massimo altri tre attacchi su larga scala'La contraerea ucraina ha abbattuto 45 droni kamikaze. Su uno di questi un messaggio: "Felice anno nuovo". Kiev stima che la Russia ha ancora a disposizione missili per tre attacchi su larga scala. Zel ...La contraerea ucraina ha distrutto la notte scorsa 45 droni kamikaze Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana lanciati dalle forze russe. A renderlo noto su Telegram il servizio stampa del Comando del ...