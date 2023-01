Ucraina | il messaggio di fine anno di Zelensky | “Continueremo a combattere fino alla vittoria”

Corriere TV

'Facciamoci artigiani di pace'. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare della guerra inin uninviato a Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della pace, unendosi all'appello più volte ribadito dal Pontefice. 'L'inaccettabile aggressione russa all', ...L'invasione russa dell'. 'Il 2022 e' stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa', a cui Italia, Europa e Occidente hanno risposto con il sostegno al popolo ucraino. 'Se ... Ucraina, il messaggio di Zelensky: «Che questo sia l'anno del ritorno alla normalità» L'Italia è ormai una democrazia matura come dimostra la rapida successione al governo di tutte le forze politiche. La «concretezza» necessaria per poter governare ha ...Come ogni anno, il messaggio di Capodanno di Sergio Mattarella ha tenuto insieme tanti elogi, auspici e avvertimenti. E come sempre i leader di ogni schieramento politico ci hanno letto indicazioni pe ...