(Di domenica 1 gennaio 2023) Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su, nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come ...

Agenzia ANSA

Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. "Kherson. Gli occupanti non hanno smesso di colpire la città a ...2023 - 01 - 01 13:01:34russe su Kherson: un morto Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del ... Ucraina: bombe russe su Kherson a Capodanno, un morto - Mondo Inoltre, le forze russe hanno lanciato 13 droni kamikaze di fabbricazione iraniana (Shahed-136), che sono stati distrutti dalla contraerea ucraina. La minaccia di attacchi aerei e missilistici nemici ...Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come ripo ...