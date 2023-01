Ucraina | altri bombardamenti russi su Kherson | morto un civile

Il Fatto Quotidiano

'E possiamo farlo se ci prendiamo cura gli uni deglie se, tutti insieme, ci prendiamo cura ...insistno in una linea atlantista e favorevole al riarmo della NATO e all'invio delle armi inLa guerra innon si ferma. Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. "Kherson. Gli occupanti non hanno smesso di colpire la città a ... Ucraina: “La Russia ha a disposizione missili per lanciare al massimo altri tre attacchi su larga… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...La guerra in Ucraina non si ferma. Almeno una persona è morta oggi a causa dei bombardamenti russi su Kherson, nell’ Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell’Ufficio del pres ...