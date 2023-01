Ucei | Ratzinger mostrò coraggio e coerenza | fece la Storia

Euronews Italiano

L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane intende esprimere la sua vicinanza a Papa Francesco, ai vertici della Chiesa e all'intero mondo cattolico per la scomparsa del Papa emerito Joseph Ratzinger. Una grande figura di leader spirituale, capace di lasciare un segno profondo con la sua opera, che ricordiamo anche per l'incontro di cui fu protagonista con l'ebraismo romano e italiano.