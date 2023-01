Tutto esaurito per il Concertone di Capodanno | in quattromila in Piazzale Alpini

(Di domenica 1 gennaio 2023) Bergamo. Buona la prima per ilindegli: ilgratuito organizzato da Rete DOC e promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con le tre principali anime musicali della città, Edoné, Ink Club e NXT Station, ha fatto registrare ille persone che hanno scelto di passare l’ultima notte del 2022 tra musica, street food e divertimento, affluenza massima consentita per le dimensioni del luogo. Dalle 18.30 alle 2 è andato in scena un lungo live show di 18 tra band e artisti bergamaschi che si sono alternati su uno dei tre palchi allestiti sul, mentre i restanti due sono stati riservati a dei dj set in simultanea. Positivo anche il bilancio dal lato dell’ordine pubblico e della ...

