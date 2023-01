Turista accoltellata alla stazione Termini | è grave Caccia all’aggressore

Il Riformista

... ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I ma non in pericolo di vita, laisraeliana di 24 anni che nel pomeriggio di sabato, 31 dicembre 2022, è stataall'...Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enneidentificato dal ... dove nel 2019 è stataa morte la studentessa della Barnard University Tessa Majors. '... Turista israeliana accoltellata alla Stazione Termini di Roma mentre acquista biglietto, è grave: caccia a... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una ragazza israeliana di 24 anni sarebbe stata raggiunta da un fendente a un fianco. L'aggressione risale alla serata di ieri e non del 30 dicembre come in un primo momento appreso. La giovane si tro ...