Turati | il cuore per l’Inter ma quanti idoli nel Milan | il portiere del Frosinone che incanta la Serie B | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 1 gennaio 2023) 2023-01-01 13:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sulla prima posizione delinB ci mette la sua firma Stefanodei giallazzurri arrivato in prestito dal Sassuolo dopo l’esperienza alla Reggina dell’anno scorso. Grazie alle sue ottime prestazioni la squadra di Grosso è la miglior difesa del campionato cadetto, con soli 11 gol concessi in 19 partite, che valgono il titolo di campione d’inverno. Convocato da Mancini per lo stage a Coverciano, ilsogna la Nazionale maggiore, dove incontrerebbe l’exista Gianluigi Donnarumma, suo modello e ispirazione. Nel suo, però, c’è solo, club che lo ha cresciuto e di cui è un ...