Tuffo numero “35” per Mister Ok | rispettata la tradizione anche per il Capodanno 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023) Arriva il 35esimodiOk, all’anagrafe Maurizio Palmulli. Direttamente dal quartiere di Dragona, il biondo tuffatore ha lasciato in estasi turisti, grandi e piccini con l’ennesimoall’interno del Tevere, scandendo nuovamente quest’affascinanteromana. Come puntualmente avviene ogni anno,Ok si è presentato su Ponte Cavour e alle ore 12 si è lanciato in acqua, gremita di persone che volevano vedere il gesto atletico. Il 35esimodiOk nel Teverenella interviste pubbliche, Maurizio Palmulli, ovveroOk, non ha mai nascosto il proprio rapporto e soprattutto con il mare. Bagnino presso la fetta di Litorale di Castel Fusano, da 35 anni scandisce ildi ...

Repubblica Roma

... il romano temerario che ormai da 35 anni, puntuale a mezzogiorno, si lancia con una volo d'... Unsu cui scherza: '35 anni di tuffi e 70 anni: 3570, come chiamare un taxi a Roma', ride. ...Mister Ok, il 70enne bagnino di Castel Fusano Maurizio Palmulli, come da tradizione poco dopo le 12.00 di oggi si è tuffato nel Tevere da ponte Cavour, nel cuore di Roma, per salutare l'arrivo del ... Mister Ok, tuffo nel Tevere numero 35: la tradizione rispettata anche a Capodanno del 2023 Arriva il 35esimo tuffo di Mister Ok, all’anagrafe Maurizio Palmulli. Direttamente dal quartiere di Dragona, il biondo tuffatore ha lasciato in estasi turisti, grandi e piccini con l’ennesimo tuffo al ...Torna anche nel 2023 il tradizionale tuffo nel Tevere di Capodanno. Immancabile quello di Mister OK, al secolo Maurizio Palmulli, il romano temerario che ormai da 35 anni, puntuale ...