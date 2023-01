(Di domenica 1 gennaio 2023) L'evento in diretta condotto da Amadeus su Raiuno ha ottenuto uno share del 36,9% toccando il 53,9% in occasione della ...

LA NAZIONE

L'evento in diretta condotto da Amadeus su Raiuno ha ottenuto uno share del 36,9% toccando il 53,9% in occasione della ...Dopo il rinvio per Covid dello scorso, la Vis 2008 del patron Filippo Bertelli ha accolto alcune delle migliori società nel panorama nazionale per la disputa del torneo organizzato in memoria dello storico dirigente biancoazzurro ... Trionfa "L'anno che verrà": il concerto di Capodanno a Perugia fa il pieno di ascolti La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Un grande successo: è quello che è stato colto ieri sera con "Nessun Dorma", il Concerto di Capodanno al Teatro del Giglio, dal Puccini e la sua Lucca International Festival. Sul palco l'Orchestra Fil ...