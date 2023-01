leggo.it

La tragedia si è consumata alle 10 di oggi, primo gennaio 2023, a Colfosco di Susegana in provincia di. La vittima aveva 60 anni La vittima, D. A., aveva 60 anni. Sul posto il 118 e i ...Ha perso la vita poco dopo la salita nelle vicinanze del cimitero di Collalto , a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei soccorsi arrivati sul luogo della tragedia pochi minuti dopo. D. A.,... Treviso, esce in bici per il primo allenamento del 2023: si accascia e muore Ciclista colto da un malore durante il suo primo allenamento del nuovo anno: crolla a terra e muore. La tragedia si è consumata alle 10 di oggi, primo gennaio 2023, a Colfosco di Susegana ...TREVISO - Il sindaco di Treviso Mario Conte è pronto a scendere di nuovo in campo per le amministrative 2023. Martedì 27 dicembre il primo cittadino ha ufficializzato la ...