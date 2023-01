(Di domenica 1 gennaio 2023) Se le previsioni per l’economia sono piuttosto omogenee per il prossimo anno, e nella direzione del pessimismo, la situazione geopolitica dipende quasi esclusivamente dall'evoluzione del conflitto in Ucraina. Molto dipenderà dalle decisioni del Cremlino

L'HuffPost

... restano solo perattacchi su larga scala come quelli dell'ultimo periodo" La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Cinqueper il 2023 Interattivi - Dentro Kherson - ...Via via che si sale verso Nord invece, si noterannoalquanto diversi. Sotto osservazione saranno i fondivalle alpini, gran parte della pianura Padana e alcuni tratti del Centro inclusi i ... Tre scenari, una grande incognita. Come sarà il 2023 Se le previsioni per l’economia sono piuttosto omogenee per il prossimo anno, e nella direzione del pessimismo, la situazione geopolitica dipende quasi ...Queste le prime due fasi decise dall'Asl Napoli 1 per fronteggiare un eventuale peggioramento della situazione Covid ...