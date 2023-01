Tre parole prima di morire Rivelazione sugli ultimi istanti di Ratzinger

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Trein tedescodi raggiungere la casa del Padre. Il Papa emerito Benedetto XVI pocodinella sua stanza al primo piano del Monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, ha detto: "Jesus, ich liebe dich", "Gesù, ti amo". Ultimepronunciate davanti all'arcivescovo Georg Ganswein, segretario privato di Joseph, i due medici, le quattro consacrate del gruppo Memores Domini, suor Birgit Wansing, la sua segretaria tedesca e due infermiere, riporta il quotidiano argentino La Nacion. Padre Georg allora "ha immediatamente telefonato a papa Francesco per informarlo della morte. E dieci minuti dopo, l'ex arcivescovo di Buenos Aires è stato il primo a raggiungere il suo letto di morte per dargli un'ultima benedizione e pregare in silenzio accanto al suo corpo ...