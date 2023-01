Tre di Troppo | la recensione | una commedia dalle buone intenzioni ma dalle troppe gag

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ladi Tre di: Fabio De Luigi dirige (e interpreta) una "if comedy", restando però avvinghiato al concetto (superato) delle gag e dell'imprevisto. Nota positiva, comunque importante: nonostante l'argomento spinoso, si mantiene un giusto equilibrio. Protagonista femminile, Virginia Raffaele. Una maledizione, tre bambini, e una strana cicogna. Nella nostradi Tre di, diretto da Fabio De Luigi, dobbiamo necessariamente partire da una delle note più interessanti della sceneggiatura: è un film che non si schiera. Sarebbe stato facile, eppure la scrittura evita inutili fazioni rendendo laadatta ai grandi come ai piccoli, e poi apprezzabile (almeno su carta) sia da chi ha ...

Tre di troppo. La recensione del film di Fabio De Luigi