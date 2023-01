Tragedia nel Ragusano | giovane ucciso a sprangate dopo la lite in discoteca per una ragazza

(Di domenica 1 gennaio 2023)nella notte di Capodanno a Vittoria, in provincia di Ragusa. Undi probabile origine nordafricana è statoa seguito di unascoppiata con ogni probabilità per futili motivi. Il suo corpo è stato trovato questa mattina, 1° gennaio, in contrada Alcerito, nei pressi della“La Dolce Vita“. Secondo le prime informazioni, alcuni ragazzi – di origine rumena – che avevano partecipato a una festa di Capodanno lo avrebbero colpito a colpi di spranghe e con un coltello a serramanico. La vittima, che si presume essere originaria del Nordafrica, non aveva documenti con sé e non è ancora stata identificata. Il corpo – secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia – è stato trovato attorno alle 5 di questa mattina nelle campagne circostanti. ...

nella notte di Capodanno a Vittoria , in provincia di Ragusa . Un giovane di probabile origine nordafricana è stato ucciso a sprangate a seguito di una lite scoppiata con ogni probabilità per ...Danilo Loria - - >la notte di Capodanno in Sicilia dove un uomo, un nordafricano, sarebbe stato ucciso a ... Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai carabinieri a Vittoria ,...