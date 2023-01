Tragedia di capodanno a Vasto | bimba di otto anni muore per malore improvviso

(Di domenica 1 gennaio 2023) Chieti -questa mattina poco prima delle 7.30 adove è deceduta una bambina di 8per un arresto cardiocircolatorio. Una volta scattato l'allarme lanciato dai genitori della piccola, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e i carabinieri. Poco dopo vista la gravità della situazione è stato fatto alzare anche l'elisoccorso da Pescara. Alla piccola subito soccorsa sono state praticate le manovre di rianimazione con l'immediato trasporto all'ospedale San Pio da Pietrelcina dove però la bambina è deceduta. A quanto si è appreso in ambienti sanitari lanei giorni scorsi aveva avuto l'influenza. Sarà la magistratura a eventualmente far svolgere ulteriori accertamenti. leggi tutto

