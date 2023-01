Traffico Roma del 01-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalla A1Firenze Dove troviamo lunghe code per incidente tra Ponzanono e la diramazione diNord in direzione della capitale sulla A24-teramo invece attese alla barriera diEst in direzione dicontinua a essere fortemente rallentato ilin centro auto in coda sul lungotevere sia in direzione Trastevere sia verso Flaminio in direzione Flaminia ci sono file in viale del Muro Torto a partire da Piazzale del Brasile e ricordiamo che è ancora chiuso lo svincolo per il piazzale del Brasile nel Sotto via di Corso d’Italia per chi proviene dalla Nomentana e dal viale del Policlinico moltosul viale del Muro Torto è dovuto all’evento ...