Traffico Roma del 01-01-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera per ritrovati in redazione Massimo peschi Come da tradizione Oggi è la giornata delle passeggiate in centro Ed è proprio non sulle strade del centro che si registrano le maggiori difficoltà tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia è in corso laparade la sfilata di bande musicali con centinaia di performance tra band gruppi folk Maggiore fino alle 20 sono chiuse alvia del Corso Largo Goldoni e via dei Condotti auto in coda anche per raggiungere il Christmas World a Villa Borghese lunghe code verso piazzale Flaminio su Corso d’Italia e su Viale del Muro Torto a partire da Piazza Fiume code anche in via Pinciana Enel sottovia di Corso Italia è chiuso lo svincolo in direzione di Piazzale del Brasile per ilproveniente dalla Nomentana si procede in fila anche sui Lungotevere ...