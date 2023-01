Traffico Roma del 01-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e bentornati all’ascolto fortemente rallentato ilin centro auto in coda verso Flaminio su Corso d’Italia e viale del Muro Torto a partire da Piazza Fiume code anche in via Enel Sotto via di Corso d’Italia chiuso lo svincolo in direzione di Piazzale del Brasile per ilproveniente dalla Nomentana a causa dell’evento Christmas World a Villa Borghese si procede in fila anche sul lungotevere tra il ponte Testaccio il ponte Regina Margherita verso Flaminio disagi dovuti a incidente sulla Colombo all’altezza di via dei Georgofili direzione del centro dopo due anni di assenza è tornato nella l’appuntamento con ilparade sfilata di bande musicali con centinaia di performers tra band gruppi folk e majorette la sfilata all’interno del centro storico è iniziata alle 15:30 ...