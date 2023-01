Traffico Roma del 01-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascoltovivace in centro I maggiori disagi al momento in Corso Italia e viale del Muro Torto direzione Flaminio e sui Lungotevere tra il ponte Palatino Ponte Cavour anche in questo caso verso Flaminio ti aperta stamane alvia delle Fornaci all’altezza di via Aurelia Antica la strada era chiusa da ottobre dopo due anni di assenza torna nella capitale l’appuntamento con il parade sfilata di bande musicale con centinaia di performers tra band gruppi folk e majorette la sfilata all’interno del centro storico a partire dalle 15:30 di conseguenza chiuse alvia del Corso Largo Goldoni e via dei Condotti è sempre in centro ricordiamo che anche oggi sono attive le ZTL del centro e del Tridente estese Durante le festività natalizie dalle 6:30 alle 20 ...