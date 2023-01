Traffico Roma del 01-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati ancora buon hanno complessivamente scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consola ilregolare anche sulla tangenziale Tra Palmarola e Selva Candida per le conseguenze di un incidente ancora chiuso un breve tratto di via di Casal del Marmo nei pressi del Bivio per il raccordo anulare in corso i rilievi del caso da parte della polizia locale alle 12 a San Pietro all Angelus con Papa Francesco non si escludono ripercussioni in Prati soprattutto sul lungotevere estensione dell’orario della ZTL dalle 6:30 alle 20 al centro storico al Tridente così sarà fino al 8 gennaio ZTL In funzione anche oggi e oggi via dei Fori Imperiali interamente isola pedonale deviazione Quindi anche per gli autobus che vi transitano ...