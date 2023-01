Traffico Roma del 01-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ancora Buonanno diciamo subito che non ci sono sostanziali novità alsi mantiene Infatti complessivamente scorrevole sulla rete viaria città Lina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari ancora qualche spostamento legato alla notte di San Silvestro ricordiamo che è sempre opportuno non mettersi alla guida se si è ceduto nel mangia Soprattutto nel bere o se si è particolarmente stanchi la polizia locale Ci segnano ancora un incidente in via di Casal del Marmo nei pressi del Bivio per il raccordo anulare Ci troviamo tra Palmarola e Selva Candida e bene non si escludono ancora chiusure temporanee della strada per consentire i rilievi del caso la situazione comunque non dovrebbe tardare a normalizzarsi alle 12 a San Pietro all Angelus con Papa Francesco non ...