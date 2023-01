Traffico Roma del 01-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora buon anno non ci sono novità di rilievo al momento di relativa tranquillità per ilcittadino con qualche spostamento legato ancora la notte di San Silvestro ricordiamo che è sempre opportuno non mettersi alla guida se si è ceduto nel mangiare soprattutto nel bere se si è particolarmente stanchi nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari mentre al quartiere Trieste la polizia locale Ci segnano ancora un incidente sulla Salaria all’altezza di viale Rubicone altro incidente alla più in piazza Armenia nei pressi di via Concordia un invito alla prudenza poi sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino dove in direzione dell’Euro in corso il ripristino della sede stradale Dopo un incidente al centro terminati festeggiamenti al Circo ...