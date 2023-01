Tra Usa e Europa | il crac dei mercati è già costato caro a 200 milioni di persone

(Di domenica 1 gennaio 2023) La finanziaria, adesso legge di stabilità, è stata approvata seppur sul filo di lana, un anno horribilis sta per lasciarci e si porta dietro, sversandole sul prossimo, svariate incognite, molte della quali ascrivibili alle responsabilità interne, tra le quali spicca il provincialismo diffuso, che alimenta solo costi e inefficienza, e la burocrazia che ingessa il sistema economico da oltre mezzo secolo e lo rende sempre più deprimente per dare corso ad uno sviluppo sensato, sostenibile e diffuso sull'intero perimetro geografico. Mentre per le responsabilità esterne, tra le quali primeggia il conflitto Russia-Ucraina, sia per le conseguenze che può determinare a livello mondiale, sia per i devastanti effetti che produce sulla popolazione inerme la cui unica responsabilità è quella di avere il coraggio di affrontare una situazione cosi drammatica che dovrebbe sconvolgere le menti dei ...

Romano Prodi

... entrando nell'albo d'oro insieme ai colleghi provenienti dal resto del mondo (eccezion fatta per i piloti asiatici, gli unici a non aver mai vinto un mondialei cinque continenti). In questo ...Ci sono dettagli minuti e una descrizione della lottai fratelli . Personalmente non riesco a ... nell'ottobre scorso, è in cima alle classifiche Amazon sia nel Regno Unito che in. Il ... Nessun ambasciatore: il conflitto economico tra USA ed Europa Meteo Cronaca diretta: (Video) Oklahoma, gelo record e venti violentissimi, temperature fino a -23°C Un'ondata di gelo storico si è abbattuta tra il 22-23 Dicembre sull'Oklahoma (Usa), associata a ven ...Britannici i soli a punteggio pieno dopo due sfide. Eliminate anche Australia, Kazakistan e Argentina. A Tsitsipas e Sakkari il compito di battere il Belgio, le speranze di Zverev e soci appese a un f ...