Tra guerra | prezzi e banche centrali il 2022 delle Borse è stato un inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sotto i colpi dell'inflazione, dellain Ucraina e della recrudescenza della pandemia, si chiude uno degli anni peggiori per lemondiali. E l'ultima giornata di contrattazioni delha confermato il trend. Se giovedì lemondiali erano salite sulla baseaspettative di una Fed meno intransigente nella lotta all'inflazione, soprattutto a causa dell'aumentorichieste di sussidi perla disoccupazione, ieri hanno decisamente virato in negativo, spaventate dal dilagare del Covid in Cina. Sulla scia dell'avvio in rosso di Wall Street, anche i listini europei hanno annaspato con Londra che ha chiuso a -0,81%, Parigi a -1,52% e Francoforte a -1,56%. Piazza Affari le ha seguite, con l'indice Ftse Mib che ha perso l'1,45%, attestandosi a 23.706 punti. Per il mercato ...