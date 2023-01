Tournée 4 Trampolini 2023 | Halvor Egner Granerud bissa a Garmisch-Partenkirchen | italiani oltre i 30

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023)non fa sconti. Il norvegese concede il bis e domina anche la seconda tappa tedesca delladei 4, quella di, allungando ancora nella graduatoria assoluta. Per lui una prova davvero di primo livello sia nella prima che soprattutto nella seconda serie: 140 metri e 148.5 punti nel primo salto, 142 e 155.2 nel secondo, totale 303.7 con il plus dell’HS raggiunto con la performance vincente. Vento non così protagonista, nonostante nella seconda serie si scenda da stanga 15 fino a 13 per i migliori. Lotta, ma è costretto a cedere, lo sloveno Anze Lanisek, maggiore degli avversari di, secondo con 297.3 punti dopo che nella prima serie era rimasto attaccatissimo al norvegese in virtù di un ...