Tour de Ski | Pellegrino ancora sul podio | terzo nell' inseguimento

Eurosport IT

Altro podio per Federico Pellegrino neldedi sci nordico. Dopo il secondo posto nella sprint di Val Mustair, ieri, oggi l'azzurro ha chiuso terzo dopo il fotofinish i 10 chilometri inseguimento a tecnica classica , sempre in ...Dall'ultimo podio del 2022 al primo podio del 2023. Federico Pellegrino va sempre di fretta e torna tra i migliori deldein Val Mustair, in Svizzera, dove a trionfare è ancora il norvegese Johannes Klaebo. Nella rassegna a tappe del fondo incastrata nella Coppa del Mondo, il 32enne valdostano è terzo nella ... Tour de Ski 2023 - Pellegrino, sei fantastico! Secondo con imonta super, solo Klæbo lo batte: rivivi la sprint Già trionfatore nello sprint di sabato, il norvegese Johannes Hösflot Klaebo si è imposto anche domenica, nella seconda tappa del Tour de ski, nella 10 km in stile classico. In Val Müstair, il norvege ...Il valdostano prosegue il suo gran momento di forma e ottiene il secondo podio consecutivo al Tour de Ski, addirittura in una distance in classico (prima top 3 della carriera ...