Tour de Ski 2023 oggi | 10 km Pursuit Val Mustair | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 1 gennaio 2023) Si prosegue in Val. Dopo la sprint di ieri, ilde Ski entra giànelcon lada 10 km (12:00 le donne, 13:15 gli uomini). Federico Pellegrino è il meglio messo degliin virtù della seconda posizione nella sprint in cui solo Klaebo lo ha preceduto. Il fenomeno norvegese sarà il primo a partire tra gli uomini, mentre tra le donne questo onore spetterà alla svizzera Nadine Faehndrich. Il contingente italiano spera, tra i maschi, di riavere un Francesco De Fabiani in condizione sufficiente da concretizzare un buon genere di recupero. Tra le donne, invece, si deve già fare a meno di Federica Sanfilippo, che ha esaurito con la sprint il proprio impegno nelde Ski. Tutto da vedere l’evento odierno, perché creerà ...

La Gazzetta dello Sport

L'azzurro cede nella sprint per pochi centesimi al fenomeno norvegese: primo podio da ...Federico Pellegrino chiude in bellezza il 2022 e regala al fondo di casa nostra uno splendido secondo posto (+0.18") nella prima tappa delde2023, disputata in Val Mustair (Svizzera): la vittoria va al 'solito' pigliatutto di Norvegia, Johannes Hoesflot Klaebo (3'00"98). Per l'Azzurro è il podio individuale numero 38 in Coppa ...