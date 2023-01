(Di domenica 1 gennaio 2023), prosegue a gonfie vele la fuga d'amore al caldo tra le palme e i ristoranti di lusso a. La vacanza della coppia si è però trasformata in vacanza di famiglia grazie alla ...

ilmattino.it

Prima di imbarcarsi sulla nave, però,è stato ripreso con un video mentrea calcio insieme ad alcuni ragazzi conosciuti fuori dall' hotel . La scena è stata filmata dalla fidanzata Noemi ...Da www.fanpage.it francescoe noemi bocchi a natale È il primo Natale di Francescosenza Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma sta trascorrendo le festività insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, mentre l'ex moglie è tornata a ... Totti gioca a calcio e Noemi Bocchi lo prende in giro: «Scarsi». Il viaggio a Miami si sposta in crociera Totti e Noemi Bocchi, prosegue a gonfie vele la fuga d'amore al caldo tra le palme e i ristoranti di lusso a Miami. La vacanza della coppia si è però trasformata ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...