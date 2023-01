Totti è ingrassato? I followers ironizzano su Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) «Francè, che te sei magnato, le borse de Ilary?». E magari saranno stati gli stravizi natalizi, come per tutti noi, ma sul web nulla passa inosservato, nemmeno un accenno di doppio mento che poi forse è un effetto ottico. La foto disu: è realmente? E così, sotto l’ultimo post comparso sul profilodi Francesco, con cui l’ex 10 giallorosso pubblicizza l’auto elettrica tedesca di cui è testimonial – pubblicato prima di partire per Miami a festeggiare il Capodanno con Noemi Bocchi e la famiglia allargata al gran completo (Cristian, Chanel , Isabel più i due figli di lei, Sofia e Tommaso e l’amico Emanuele Maurizi) – molti tra i quasi 5 milioni di follower commentano la posa del campione con la tipica ironia romanesca che da sempre ignora le regole del ...