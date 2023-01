Tottenham | Conte non ci sta | “Noi favoriti? E’ follia Siamo da quinto posto” VIDEO

(Di domenica 1 gennaio 2023) “Ricordo che in estate molti ci davano tra i. In base alla mia esperienza era una”. Così Antonio, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Aston Villa. L’allenatore italiano ha spiegato cos’è necessario per costruire una squadra vincente: “Per diventare una squadra pronta a vincere qualcosa servono solide fondamenta, ovvero 14 o 15 giocatori forti, con qualità. E giovani che devono crescere. Ogni stagione puoi aggiungere due giocatori, ma due giocatori da 50, 60, 70 milioni, giocatori forti che possono migliorare la qualità e il livello della squadra. Questo però è un processo. La gente pensa che tu arrivi e vinci. Questo può succedere a squadre abituate a vincere. Quando non sei abituato devi creare questa situazione, c’è bisogno di tempo e pazienza”. ...

Milan News

Commenta per primo Dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il tecnico delAntonioha parlato in conferenza stampa: 'Questa squadra è composta da ragazzi che si impegnano molto e non posso metterne in discussione la determinazione, ma serve che tutti siano ...https://t.co/NiW52xZ5pM Marco Leone (@MarcoLe86931402) January 1, 2023 Credo che questa sarà l'ultima stagione di Antonioal. #tottenhamastonvilla Michele Grieco (@... Il Tottenham perde, Conte chiede rinforzi: "Ora dobbiamo comprare forte" Così l'ex tecnico di Juve, Inter e Nazionale dopo il ko con l'Aston Villa: "Ora servono investimenti importanti sul mercato" ...Dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa: "Questa squadra è composta da ragazzi che si impegnano molto e non poss ...