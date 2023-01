Tottenham | Conte | «Folle pensare che fossimo favoriti per il titolo»

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le parole di Antonio, allenatore del, dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Aston Villa Antonioha parlato dopo la sconfitta sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Aston Villa. L’allenatore ha ridimensionato le ambizioni della sua squadra in Premier League. PAROLE – «Per qualcuno ilera favorito per il. E’ stato un po’leggerlo. Per vincere servono 14-15 giocatori di grande qualità. Voglio essere onesto e chiaro: l’ho detto al club, conosce da tempo quale sia il mio pensiero. I tifosi meritano il meglio. Rimanere al quinto posto è l’obiettivo realistico, ma si potrebbe anche arrivare sesti o settimi. Di certo non oltre il quarto posto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

