Toti ai liguri | Mi auguro di avervi tutti al nostro fianco per costruire Liguria migliore

Agenzia ANSA

...e a tutti i nuovinati in queste ore: questi bambini e queste bambine sono il simbolo della speranza e del futuro della nostra regione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni, ......e a tutti i nuovinati in queste ore: questi bambini e queste bambine sono il simbolo della speranza e del futuro della nostra regione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni, ... Toti fa auguri a liguri, noi capaci ispirare Paese "Eh si, non è una battuta di Lastrico, né un fake di Lercio, l’ha proprio detto! Toti ieri, formulando il suo “discorso” alla Regione (che poi faceva anche un po' di tenerezza, avendo come paragone qu ...(Agenzia Vista) Genova, 01 gennaio 2023 "Cari amici liguri io vi auguro una straordinaria serata di fine anno e mi auguro di avervi tutti al nostro fianco per costruire la Liguria migliore che tutti m ...