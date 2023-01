Tonfo casalingo del Tottenham | colpo grosso dell’Aston Villa in Premier

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non si ferma laLeague, continua il programma del campionato di inglese. Nella prima partita del 2023 sono scese in campoe Aston, la gara ha regalato subito una sorpresa.della compagine di Antonio Conte, partita sottotono di Kane e compagni. In particolar modo non è entrato in partita Son, brutta anche la prestazione del centravanti della nazionale inglese. Gara concreta per l’Astonche ha portato a casa tre punti importantissimi per la classifica, 0-2 il risultato finale. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, la gara svolta nella ripresa. L’Astonvola in contropiede e trova due gol con Buendia e Douglas Luiz. Ilnon ha avuto la forza di reagire. LA CLASSIFICA IN ...