Tombolata di auguri | ancora un successo per l’evento di fine anno a Melizzano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn una sala convegni gremita da bambini e non sola, si è svolta ieri sera l’ultima manifestazione dell’organizzata dalla Pro Loco Acquaviva e dal Comune di. E’ stata una serata nella quale divertimento e ricchi premi l’hfatta da padroni. Il primo premio, offerto proprio dalla Pro Loco Acquaviva, è stato vinto dal piccolo Ettore Del Prete che ha realizzato la tombola al termine di una partita divertente e molto viva. “Voglio pubblicamente ringraziare Armando Valle e tutto il Direttivo, come anche le ragazze del Servizio civile” – ha dichiarato il vice Sindaco Francesco Galietta – “è bello vedere il paese che partecipa alle attività che con grande sacrificio la Pro Loco sta mettendo in campo con rinnovato entusiasmo e spirito di servizio alla comunità. Colgo l’occasione” – ha continuato ...

